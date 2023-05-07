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7 мая, 18:32

В Курганской области увеличена группировка сил для борьбы с пожарами

Группировку по тушению пожаров в Курганской области планируется расширить до тысячи человек. Об этом заявили в МЧС.

Аэромобильные группировки из Башкортостана отправляются для тушения пожаров в Курганской области. Видео © Telegram / МЧС России

"Общая группировка сил и средств составит более 1000 человек и около 250 единиц техники", — отметили в пресс-службе ведомства.

В регион уже прибыл самолёт Ил-76 МЧС. Кроме того, в помощь отправлены аэромобильные группировки из Перми, Удмуртии, Башкортостана, а также военнослужащие уральского и ногинского учебно-спасательных центров МЧС. Планируется прибытие двух бортов Ил-76 Министерства обороны РФ. В общей сложности это составит 239 человек и 28 единиц техники.

На территории всей Курганской области ввели режим ЧС из-за пожаров

На территории всей Курганской области ввели режим ЧС из-за пожаров

Напомним, ранее в Курганской области произошло несколько крупных пожаров. Так, в Кетовском муниципальном округе от огня пострадала деревня Логоушка. Сгорело более 100 строений, погибла женщина. Было возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Никита Осипов
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