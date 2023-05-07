В Курганской области увеличена группировка сил для борьбы с пожарами
Группировку по тушению пожаров в Курганской области планируется расширить до тысячи человек. Об этом заявили в МЧС.
Аэромобильные группировки из Башкортостана отправляются для тушения пожаров в Курганской области. Видео © Telegram / МЧС России
"Общая группировка сил и средств составит более 1000 человек и около 250 единиц техники", — отметили в пресс-службе ведомства.
В регион уже прибыл самолёт Ил-76 МЧС. Кроме того, в помощь отправлены аэромобильные группировки из Перми, Удмуртии, Башкортостана, а также военнослужащие уральского и ногинского учебно-спасательных центров МЧС. Планируется прибытие двух бортов Ил-76 Министерства обороны РФ. В общей сложности это составит 239 человек и 28 единиц техники.
Напомним, ранее в Курганской области произошло несколько крупных пожаров. Так, в Кетовском муниципальном округе от огня пострадала деревня Логоушка. Сгорело более 100 строений, погибла женщина. Было возбуждено уголовное дело по статье о халатности.
Telegram / МЧС России