В Курганской области увеличена группировка сил для борьбы с пожарами

Группировку по тушению пожаров в Курганской области планируется расширить до тысячи человек. Об этом заявили в МЧС.

Аэромобильные группировки из Башкортостана отправляются для тушения пожаров в Курганской области. Видео © Telegram / МЧС России

"Общая группировка сил и средств составит более 1000 человек и около 250 единиц техники", — отметили в пресс-службе ведомства.

В регион уже прибыл самолёт Ил-76 МЧС. Кроме того, в помощь отправлены аэромобильные группировки из Перми, Удмуртии, Башкортостана, а также военнослужащие уральского и ногинского учебно-спасательных центров МЧС. Планируется прибытие двух бортов Ил-76 Министерства обороны РФ. В общей сложности это составит 239 человек и 28 единиц техники.