Разрушительный пожар добрался до 76 домов под Курганом

В курганской деревне Логоушка горят 76 построек, среди них 20 жилых домов, пожар охватил шесть тысяч квадратных метров, также загорелась сухая трава на восьмидесяти гектарах. Об этом сообщили в МЧС России.

"На место вылетел вертолёт Ми-8, направлены аэромобильные группировки из Тюменской и Челябинской областей, от Уральского учебно-спасательного центра МЧС России", — уточнили в ведомстве.

В Курганской области горят дома в деревне Логоушка. Видео © Daily Storm / МЧС России / LIFE

Изначально огонь охватил 2,5 тысячи квадратных метров площади, а потом стал стремительно распространяться. Жителей Логоушки эвакуируют. На публикуемых кадрах видны клубы серого дыма. Очевидцы сообщают, что дым распространился далеко за пределы посёлка. По предварительной версии, к возгоранию сухостоя могла привести искра от проезжавшего тепловоза.