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26 апреля, 13:13

Жителей Балашихи напугал дым над территорией НИИ противопожарной обороны

В Подмосковье заметили густой дым над территорией НИИ противопожарной обороны

Местные жители сообщили о возгорании на территории Всероссийского НИИ противопожарной обороны МЧС РФ в подмосковной Балашихе. Однако никакого пожара нет, всё дело в проходящих учениях, сообщает SHOT.

Густой дым над территорией НИИ противопожарной обороны МЧС РФ в подмосковной Балашихе. Видео © SHOT

Источник телеграм-канала в экстренных службах сообщил, что на территории НИИ проводятся манёвры. Никакой опасности нет, и гражданам не стоит беспокоиться.

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Ранее сообщалось, что здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) загорелось в столице Кипра Никосии. По данным очевидцев, в него бросили коктейли Молотова.

Обложка ©

SHOT

Иван Косицын
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