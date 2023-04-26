Жителей Балашихи напугал дым над территорией НИИ противопожарной обороны
В Подмосковье заметили густой дым над территорией НИИ противопожарной обороны
Местные жители сообщили о возгорании на территории Всероссийского НИИ противопожарной обороны МЧС РФ в подмосковной Балашихе. Однако никакого пожара нет, всё дело в проходящих учениях, сообщает SHOT.
Густой дым над территорией НИИ противопожарной обороны МЧС РФ в подмосковной Балашихе. Видео © SHOT
Источник телеграм-канала в экстренных службах сообщил, что на территории НИИ проводятся манёвры. Никакой опасности нет, и гражданам не стоит беспокоиться.
Ранее сообщалось, что здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) загорелось в столице Кипра Никосии. По данным очевидцев, в него бросили коктейли Молотова.