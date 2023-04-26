Жителей Балашихи напугал дым над территорией НИИ противопожарной обороны

Местные жители сообщили о возгорании на территории Всероссийского НИИ противопожарной обороны МЧС РФ в подмосковной Балашихе. Однако никакого пожара нет, всё дело в проходящих учениях, сообщает SHOT.

Густой дым над территорией НИИ противопожарной обороны МЧС РФ в подмосковной Балашихе. Видео © SHOT

Источник телеграм-канала в экстренных службах сообщил, что на территории НИИ проводятся манёвры. Никакой опасности нет, и гражданам не стоит беспокоиться.