Напоминает фильм-катастрофу: Лайф снял на видео пепелище после страшного пожара в уральском посёлке

Последствия масштабного пожара в посёлке Сосьва Свердловской области, уничтожившего более 100 домов, сняли на видео. Кадры публикует телеграм-канал SHOT.

Последствия пожара в посёлке Сосьва Свердловской области. Видео © SHOT

На видео попало пепелище на месте лечебно-исправительного учреждения № 23 — оно находилось рядом с лесопилкой, с которой, вероятно, и начался пожар. 234 осуждённых, больных туберкулёзом и ВИЧ, эвакуировали.

Также опубликованы кадры сгоревших домов и машин. Всего в посёлке на данный момент огнём уничтожено 122 дома, эвакуировано более 600 местных жителей.

Ранее местная жительница рассказала, что возможной причиной масштабного пожара в посёлке Сосьва могли стать строительные работы на лесопилке: на пилораме болгаркой резали металл. От искр сначала загорелась сухая трава, опилки, а затем пожар распространился по всему посёлку.