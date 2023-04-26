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26 апреля, 08:24

Напоминает фильм-катастрофу: Лайф снял на видео пепелище после страшного пожара в уральском посёлке

Лайф публикует видео последствий масштабного пожара в посёлке Сосьва

Последствия масштабного пожара в посёлке Сосьва Свердловской области, уничтожившего более 100 домов, сняли на видео. Кадры публикует телеграм-канал SHOT.

Последствия пожара в посёлке Сосьва Свердловской области. Видео © SHOT

На видео попало пепелище на месте лечебно-исправительного учреждения № 23 — оно находилось рядом с лесопилкой, с которой, вероятно, и начался пожар. 234 осуждённых, больных туберкулёзом и ВИЧ, эвакуировали.

Возможный виновник страшного пожара в посёлке Сосьва сбежал

Возможный виновник страшного пожара в посёлке Сосьва сбежал

Также опубликованы кадры сгоревших домов и машин. Всего в посёлке на данный момент огнём уничтожено 122 дома, эвакуировано более 600 местных жителей.

Ранее местная жительница рассказала, что возможной причиной масштабного пожара в посёлке Сосьва могли стать строительные работы на лесопилке: на пилораме болгаркой резали металл. От искр сначала загорелась сухая трава, опилки, а затем пожар распространился по всему посёлку.

"Педаль в пол": Жуткий пожар в уральском посёлке Сосьва сняли на видео

"Педаль в пол": Жуткий пожар в уральском посёлке Сосьва сняли на видео

Напомним, пожары охватили населённые пункты Сосьва, Таёжный, Висим, Прогресс и Неустроева в Свердловской области. Сейчас возгорания везде локализованы. В Сосьве от огня удалось отстоять около 1,2 тысячи домов, в Таёжном — 79 домов. В Сосьве при этом погиб один человек — 61-летний мужчина, без вести пропала 89-летняя пенсионерка. Возбуждено два уголовных дела.

Обложка ©

SHOT

Иван Косицын
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