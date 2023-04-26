Возможный виновник страшного пожара в посёлке Сосьва сбежал

Натиг Мамедов, владелец лесопилки ИП "Мамедов", на которой, вероятно, начался страшный пожар в посёлке Сосьва Свердловской области, сбежал. Об этом пишет SHOT.

Телеграм-канал уточняет, что сначала огонь перекинулся на ЛИУ-23 (лечебно-исправительное учреждение), которое находилось рядом с лесопилкой. Сотни больных осуждённых были эвакуированы.

Ранее жительница Сосьвы уже рассказала, что возможной причиной масштабного пожара в посёлке могли стать строительные работы на предприятии: на пилораме болгаркой резали металл. В результате общая площадь возгорания составила 13 гектаров. Полностью сгорели 150 зданий, из которых около 120 — жилые дома. С места происшествия эвакуировали 610 жителей, включая 140 детей. Один человек — 61-летний мужчина — погиб, без вести пропала 89-летняя пенсионерка. Возбуждено два уголовных дела.