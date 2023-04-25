"Педаль в пол": Жуткий пожар в уральском посёлке Сосьва сняли на видео
Жители Свердловской области опубликовали видео пожара в посёлке Сосьва
Жители Свердловской области сняли на видео масштабный пожар, охвативший посёлок Сосьва. Двое мужчин записали происходящее на камеру, проезжая до дороге мимо населённого пункта.
Пожар в посёлке Сосьва в Свердловской области. Видео © Telegram / sosva
"Зоны нет, вообще, от слова совсем, всё горит и горит. Топим педаль полностью, на свой страх и риск. Просто жарко так в машине. Очень жарко. Вся дорога в искрах, провода на дороге везде валяются, брёвна", — комментирует автор видео происходящее.
Пожар в посёлке начался ещё днём — с местной пилорамы огонь перекинулся на строения. По словам местных жителей, уже сгорели исправительная колония, больница и школа.
Ранее Лайф писал о том, что масштабный пожар в уральском посёлке привёл к гибели человека. Тело погибшего было найдено при разборе завалов, рассказали в МЧС.
Telegram / sosva