"Педаль в пол": Жуткий пожар в уральском посёлке Сосьва сняли на видео

Жители Свердловской области сняли на видео масштабный пожар, охвативший посёлок Сосьва. Двое мужчин записали происходящее на камеру, проезжая до дороге мимо населённого пункта.

Пожар в посёлке Сосьва в Свердловской области. Видео © Telegram / sosva

"Зоны нет, вообще, от слова совсем, всё горит и горит. Топим педаль полностью, на свой страх и риск. Просто жарко так в машине. Очень жарко. Вся дорога в искрах, провода на дороге везде валяются, брёвна", — комментирует автор видео происходящее.

Пожар в посёлке начался ещё днём — с местной пилорамы огонь перекинулся на строения. По словам местных жителей, уже сгорели исправительная колония, больница и школа.