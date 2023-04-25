КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

25 апреля, 19:59

Масштабный пожар в уральском посёлке привёл к гибели человека

Один человек погиб при пожаре, охватившем посёлок Сосьва в Свердловской области

В Свердловской области один человек погиб в результате масштабного пожара, который охватил посёлок Сосьва. Тело погибшего было найдено при разборе завалов, рассказали в МЧС.

"Всего огнём повреждено 92 строения. В ходе тушения и разбора завалов обнаружен один погибший", — говорится в сообщении ведомства.

Там рассказали, что огонь быстро распространяется из-за обилия сухой травы и порывов ветра скоростью до 20 метров в секунду. К тому же рядом нет источников воды. Пожарным пришлось прокладывать магистральные линии от реки Сосьва общей протяжённостью два километра.

К ликвидации пожара привлечено 120 человек и 33 единицы техники. Задействовано два пожарных поезда, вертолёт МЧС и Росгвардии.

Крупный пожар охватил почти десяток домов и деревообрабатывающее предприятие в Забайкалье

Крупный пожар охватил почти десяток домов и деревообрабатывающее предприятие в Забайкалье

Ранее в Приморье огонь охватил деревоперерабатывающий цех и перебросился на соседнее здание. Из здания ещё до приезда спасателей эвакуировалось 20 человек.

Обложка ©

МЧС РФ

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Происшествия
  • Свердловская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров