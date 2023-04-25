Крупный пожар охватил почти десяток домов и деревообрабатывающее предприятие в Забайкалье

Деревоперерабатывающее предприятие загорелось в селе Баляга Забайкальского края, огонь перебросился на соседние здания. По данным МЧС России, площадь пожара составляет уже 1800 квадратных метров.

Пожар на деревоперерабатывающем предприятии в Забайкалье. Видео © Telegram / ZabNews.ru

"Площадь пожара в посёлке Баляга Забайкальского края увеличилась до 1800 кв. метров. На данный момент огнём охвачено 1500 кв. метров пиломатериалов и восемь домов, из которых два нежилых", — говорится в сообщении ведомства.

Информация о возгорании поступила в 09:21 мск. Как сообщила в телеграм-канале пресс-служба правительства региона, на месте работают 35 полицейских на 15 машинах, они помогают эвакуировать жителей села. В Балягу уже выехали замгубернатора Александр Костенко, первый вице-премьер Андрей Кефер и замначальника ГУ МЧС России по Забайкальскому краю Антон Маркелов. На месте работают бригады скорой помощи, пострадавших нет.

"На тушение привлечены семь автоцистерн: от пожарной части из Новопавловки, Тарбагатая, Харауза, Хохотуя, Катаева, Малеты и пожарно-спасательной части из Петровск-Забайкальского. <...> Угроза распространения огня сохраняется из-за сильных порывов ветра", — сообщают региональные власти.

Кроме того, из-за техногенного возгорания в границах села пожар перешёл на земли лесного фонда. В борьбе с огнём задействованы в том числе 20 пожарных десантников Петровск-Забайкальского авиаотделения Читинской авиабазы, больше 30 специалистов и девять единиц техники.