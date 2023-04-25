В Приморье огонь охватил деревоперерабатывающий цех и перебросился на соседнее здание

На улице Свердлова в городе Лесозаводске Приморского края загорелся деревоперерабатывающий цех. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Сообщение о возгорании поступило в 12:50 (6:50 мск). Из здания ещё до приезда спасателей эвакуировалось 20 человек. Пожар изначально локализовали на площади около 1,5 тысячи квадратных метров. В ликвидации огня задействовано шесть единиц пожарной техники и 16 человек. По последним данным, пишет ТАСС, площадь пожара увеличилась до трёх тысяч квадратов, огонь перебросился на соседнее здание.