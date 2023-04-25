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25 апреля, 06:32

В Приморье огонь охватил деревоперерабатывающий цех и перебросился на соседнее здание

Спасатели в Приморье ликвидируют мощный пожар в деревоперерабатывающем цехе

На улице Свердлова в городе Лесозаводске Приморского края загорелся деревоперерабатывающий цех. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Тушение пожара в деревоперерабатывающем цехе. Видео © Telegram / МЧС Приморье

"Пожарные ликвидируют крупное возгорание деревоперерабатывающего цеха в Лесозаводске", — говорится в сообщении.

  • Тушение пожара в деревоперерабатывающем цехе. Фото © Telegram / МЧС Приморье
    Тушение пожара в деревоперерабатывающем цехе. Фото © Telegram / МЧС Приморье
  • Тушение пожара в деревоперерабатывающем цехе. Фото © Telegram / МЧС Приморье
    Тушение пожара в деревоперерабатывающем цехе. Фото © Telegram / МЧС Приморье

Тушение пожара в деревоперерабатывающем цехе. Фото © Telegram / МЧС Приморье

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Сообщение о возгорании поступило в 12:50 (6:50 мск). Из здания ещё до приезда спасателей эвакуировалось 20 человек. Пожар изначально локализовали на площади около 1,5 тысячи квадратных метров. В ликвидации огня задействовано шесть единиц пожарной техники и 16 человек. По последним данным, пишет ТАСС, площадь пожара увеличилась до трёх тысяч квадратов, огонь перебросился на соседнее здание.

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Telegram / МЧС Приморье

Светлана Оперук
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