Диверсанты подожгли оборудование на железной дороге в Новосибирске
Диверсанты подожгли оборудование на железной дороге в Новосибирске, их сейчас ищут правоохранители. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Неизвестные накануне вечером вскрыли релейные шкафы на 28-м километре перегона Сеятель – Бердск в Советском районе города и подожгли их, предварительно, с помощью воспламеняющейся жидкости.
Диверсанты успели скрыться. Пожар заметили сотрудники станции Инская, они потушили огонь самостоятельно. На безопасность движения поездов это никак не повлияло, задержек не было. Сейчас полиция ищет поджигателей.
Ранее украинские диверсанты устроили взрыв на территории локомотивного депо в Мелитополе. Об этом сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.
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