Диверсанты подожгли оборудование на железной дороге в Новосибирске, их сейчас ищут правоохранители. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Неизвестные накануне вечером вскрыли релейные шкафы на 28-м километре перегона Сеятель – Бердск в Советском районе города и подожгли их, предварительно, с помощью воспламеняющейся жидкости.

Диверсанты успели скрыться. Пожар заметили сотрудники станции Инская, они потушили огонь самостоятельно. На безопасность движения поездов это никак не повлияло, задержек не было. Сейчас полиция ищет поджигателей.