КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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22 апреля, 13:11

Балицкий: Диверсанты ВСУ подорвали локомотивное депо в Мелитополе

Украинские диверсанты утром в субботу устроили взрыв на территории локомотивного депо в Мелитополе. Об этом сообщил в телеграм-канале врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

"Сегодня в 07:45 произошёл подрыв на территории Мелитопольского локомотивного депо, на территории гражданского объекта", — заявил Балицкий.

Украинские боевики также ударили по одной из многоэтажек в Мелитополе, в результате чего шесть человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Чиновник добавил, что это лишь "малая толика тех преступлений, которые ежедневно совершают киевские террористы в отношении мирных жителей Запорожской области", говоря об ударах ВСУ по гражданской инфраструктуре в Токмаке, Васильевке, Пологах и Пологовском районе, Каменке-Днепровской, Мелитополе и Мелитопольском районе и многих жертвах.

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Ранее утром ВСУ выпустили снаряд по зданию школы в Кировском районе Донецка. В результате был повреждён фасад корпуса, где учатся младшеклассники.

Обложка ©

Wikipedia / Matvey

Ирина Фальке
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