ВСУ обстреляли школьный корпус для младших классов в Донецке
Вооружённые силы Украины выпустили снаряд по зданию школы в Кировском районе Донецка, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин. В результате обстрела повреждён фасад корпуса, где учатся младшеклассники.
"В результате прямого попадания в здание школы № 91 по ул. Бирюзова Кировского района повреждено остекление и фасад блока для обучения младших классов", — написал он в "Телеграме". Информация о пострадавших не приводится.
Днём ранее беспилотник ВСУ сбросил бомбу на энергетиков в ДНР. К счастью, никто не пострадал благодаря бдительности местных жителей.
Здание школы № 91 в Донецке. Обложка © spravochnik.vsednr.ru