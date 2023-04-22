ВСУ обстреляли школьный корпус для младших классов в Донецке

Вооружённые силы Украины выпустили снаряд по зданию школы в Кировском районе Донецка, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин. В результате обстрела повреждён фасад корпуса, где учатся младшеклассники.

"В результате прямого попадания в здание школы № 91 по ул. Бирюзова Кировского района повреждено остекление и фасад блока для обучения младших классов", — написал он в "Телеграме". Информация о пострадавших не приводится.