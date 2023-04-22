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22 апреля, 12:35

ВСУ обстреляли школьный корпус для младших классов в Донецке

Вооружённые силы Украины выпустили снаряд по зданию школы в Кировском районе Донецка, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин. В результате обстрела повреждён фасад корпуса, где учатся младшеклассники.

"В результате прямого попадания в здание школы № 91 по ул. Бирюзова Кировского района повреждено остекление и фасад блока для обучения младших классов", — написал он в Telegram. Информация о пострадавших не приводится.

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина

Днём ранее беспилотник ВСУ сбросил бомбу на энергетиков в ДНР. К счастью, никто не пострадал благодаря бдительности местных жителей.

Обложка ©

Здание школы №91 в Донецке. Обложка © spravochnik.vsednr.ru

Ирина Фальке
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