При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина

В результате утреннего обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинской армии погибла мирная жительница. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"По адресу улица Румынская, 2 погибла женщина 1968 года рождения", — говорится в сообщении в телеграм-канале.

По данному адресу также зафиксировано повреждение частного дома. ВСУ обстреляли Куйбышевский район утром в четверг, 20 апреля, из 155-миллиметровых артиллерийских орудий натовского образца, выпустив четыре снаряда.