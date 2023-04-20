При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина
В результате утреннего обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинской армии погибла мирная жительница. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"По адресу улица Румынская, 2 погибла женщина 1968 года рождения", — говорится в сообщении в телеграм-канале.
По данному адресу также зафиксировано повреждение частного дома. ВСУ обстреляли Куйбышевский район утром в четверг, 20 апреля, из 155-миллиметровых артиллерийских орудий натовского образца, выпустив четыре снаряда.
Как сообщал Лайф, утром 19 апреля украинские войска также нанесли удар по Донецку. Из реактивной системы залпового огня было выпущено десять ракет.
ТАСС / Иван Ноябрев