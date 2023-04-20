ВСУ в Артёмовске бросили гранаты в подвал с мирными жителями, рассказал очевидец

Украинские военные в конце марта, покидая позиции в одном из жилых домов Артёмовска, специально забросали гранатами мирных жителей, которые прятались в подвале. А затем они ещё и стреляли гражданским в спины, когда тех эвакуировали бойцы группы "Вагнер". Об этом рассказал местный житель Владимир Коляда.

Житель Артёмовска рассказывает о бесчинствах ВСУ. Видео © Telegram / РИА "Новости"

По словам очевидца, он служил механиком по контракту в рембатальоне в Артёмовске с 2019 года, но в конце мая 2022 года сбежал во время передислокации части. До этого он не мог себе позволить совершить подобный шаг, так как не хотел бросать смертельно больную жену. Похоронив супругу, он год скрывался в этом населённом пункте. Сейчас он имеет статус военнопленного.

"Из нашего дома сделали огневую точку, когда мы сидели в подвале. Семь человек нас было — сидели и ждали, нас на улицу не выпускали военные… 22 марта начали стрелять нам в подвал, мы побежали. У нас Г-образный дом, нам начали стрелять в подвал с лестничного марша, начали кидать гранаты туда", — рассказал Коляда РИА "Новости".

По его словам, украинские военные никак не реагировали на просьбы прекратить огонь. Они не послушали и девушку – учительницу начальных классов, которая по-украински объяснила им, что среди обстреливаемых военных нет. По словам Коляды, когда "вагнеровцы" спасали мирных жителей, ВСУ ещё контролировали половину дома и обстреливали людей из соседнего. Обошлось без жертв. Лишь одного из "вагнеровцев" ранило в руку.