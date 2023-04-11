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Регион
Опубликовано 11 апреля 2023, 14:05
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Пригожин: Более 80% Артёмовска находится под контролем российских сил

Под контролем российских сил находится уже более 80% Артёмовска (украинское название Бахмут). Об этом сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Мы полностью сконцентрированы на Бахмуте. Продолжаем выполнять боевые задачи. В Бахмуте большая часть — это более 80% — находится под нашим контролем, в том числе все административные центры, заводы, фабрики, администрация города. Осталась часть жилых районов многоэтажных, под этими многоэтажными домами находятся тоннели", — рассказал Пригожин в интервью телеграм-каналу "Позывной Брюс".

Евгений Пригожин — о ситуации в Артёмовске (Бахмуте). Видео © Телеграм-канал "Позывной Брюс"

Он также добавил, что фланги на Артёмовском направлении переданы подразделениям Минобороны, в том числе ВДВ, у которых есть всё необходимое, чтобы организовать оборону и вести наступательные действия.

ВСУ перед отступлением подорвали здание администрации Артёмовска
ВСУ перед отступлением подорвали здание администрации Артёмовска

Напомним, ранее Евгений Пригожин уже сообщал, что юридически Артёмовск находится под контролем сил РФ: бойцы ЧВК "Вагнер" уже водрузили флаги на здании местной администрации. А сегодня, 11 апреля, Минобороны РФ сообщило, что штурмовые отряды ЧВК ведут бои в центральной части города, на флангах их поддерживают подразделения ВДВ. Также для поддержки наступления российская авиация за сутки совершила 11 вылетов.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Александра Вишнякова
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