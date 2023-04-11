Пригожин: Более 80% Артёмовска находится под контролем российских сил
Под контролем российских сил находится уже более 80% Артёмовска (украинское название Бахмут). Об этом сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
"Мы полностью сконцентрированы на Бахмуте. Продолжаем выполнять боевые задачи. В Бахмуте большая часть — это более 80% — находится под нашим контролем, в том числе все административные центры, заводы, фабрики, администрация города. Осталась часть жилых районов многоэтажных, под этими многоэтажными домами находятся тоннели", — рассказал Пригожин в интервью телеграм-каналу "Позывной Брюс".
Евгений Пригожин — о ситуации в Артёмовске (Бахмуте). Видео © Телеграм-канал "Позывной Брюс"
Он также добавил, что фланги на Артёмовском направлении переданы подразделениям Минобороны, в том числе ВДВ, у которых есть всё необходимое, чтобы организовать оборону и вести наступательные действия.
Напомним, ранее Евгений Пригожин уже сообщал, что юридически Артёмовск находится под контролем сил РФ: бойцы ЧВК "Вагнер" уже водрузили флаги на здании местной администрации. А сегодня, 11 апреля, Минобороны РФ сообщило, что штурмовые отряды ЧВК ведут бои в центральной части города, на флангах их поддерживают подразделения ВДВ. Также для поддержки наступления российская авиация за сутки совершила 11 вылетов.
ТАСС / Валентин Спринчак