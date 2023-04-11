Пригожин: Более 80% Артёмовска находится под контролем российских сил

Под контролем российских сил находится уже более 80% Артёмовска (украинское название Бахмут). Об этом сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Мы полностью сконцентрированы на Бахмуте. Продолжаем выполнять боевые задачи. В Бахмуте большая часть — это более 80% — находится под нашим контролем, в том числе все административные центры, заводы, фабрики, администрация города. Осталась часть жилых районов многоэтажных, под этими многоэтажными домами находятся тоннели", — рассказал Пригожин в интервью телеграм-каналу "Позывной Брюс".

Евгений Пригожин — о ситуации в Артёмовске (Бахмуте). Видео © Телеграм-канал "Позывной Брюс"