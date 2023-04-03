Бойцы ЧВК "Вагнер" над городской администрацией Артёмовска (украинское название — Бахмут) водрузили флаг с надписью "Владлену Татарскому добрая память", а также флаг самого "Вагнера". Об этом заявил глава ЧВК Евгений Пригожин.

Он добавил, что знамёна установили командиры подразделений, которые брали Артёмовск, эту администрацию и весь центральный квартал города. Пригожин подчеркнул, что это было сделано 2 апреля в 23:00, то есть в день гибели Владлена Татарского от взрыва в Санкт-Петербурге.