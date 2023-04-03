Над администрацией Артёмовска водружён российский флаг
Пригожин заявил, что над администрацией Артёмовска водружён флаг России
Бойцы ЧВК "Вагнер" над городской администрацией Артёмовска (украинское название — Бахмут) водрузили флаг с надписью "Владлену Татарскому добрая память", а также флаг самого "Вагнера". Об этом заявил глава ЧВК Евгений Пригожин.
Евгений Пригожин заявил о водружении флага ЧВК "Вагнер" над Артёмовском. Видео © Telegram / concordgroup_official
"Юридически Бахмут взят. В западных районах сосредоточен противник", — заявил Пригожин на видео, которое опубликовано в телеграм-канале его пресс-службы.
Он добавил, что знамёна установили командиры подразделений, которые брали Артёмовск, эту администрацию и весь центральный квартал города. Пригожин подчеркнул, что это было сделано 2 апреля в 23:00, то есть в день гибели Владлена Татарского от взрыва в Санкт-Петербурге.
Напомним, вечером 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Петербурге прогремел взрыв. Там проходил творческий вечер известного блогера и военкора, Владлен Татарский погиб. Пострадало несколько десятков человек. Задержана девушка, которая могла принести бомбу на эту встречу.
Telegram / concordgroup_official