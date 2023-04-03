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2 апреля, 21:30

"Юридически Бахмут взят": Над администрацией Артёмовска водружён флаг ЧВК "Вагнер"

Пригожин: Юридически Бахмут взят

Бойцы ЧВК "Вагнер" на городской администрации Артёмовска (украинское название — Бахмут), водрузили флаг с надписью "Владлену Татарскому добрая память", а также флаг самого "Вагнера". Об этом заявил глава ЧВК Евгений Пригожин.

Евгений Пригожин заявил о водружении флага ЧВК "Вагнер" над Артёмовском. Видео © Telegram /concordgroup_official

"Юридически Бахмут взят. В западных районах сосредоточен противник", — заявил Пригожин на видео, которое опубликовано в Telegram-канале его пресс-службы.

Он добавил, что знамёна установили командиры подразделений, которые брали Артёмовск, эту администрацию и весь центральный квартал города. Пригожин подчеркнул, что это было сделано в 23:00 2 апреля, то есть в день гибели Владлена Татарского от взрыва в Санкт-Петербурге.

Опубликовано видео, как подозреваемая в организации взрыва входит в петербургское кафе

Опубликовано видео, как подозреваемая в организации взрыва входит в петербургское кафе

Напомним, вечером 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Петербурге прогремел взрыв. Там проходил творческий вечер известного блогера и военкора, Владлен Татарский погиб. Пострадало несколько десятков человек. Задержана девушка, которая могла принести бомбу на эту встречу.

Обложка ©

Telegram /concordgroup_official

Андрей Григорьев
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