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2 апреля, 16:45

МВД подтвердило гибель военкора Татарского после взрыва в кафе в Санкт-Петербурге

<p>Военкор и блогер Татарский. Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/vladlentatarsky/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Владлен Татарский</a></p>

Военкор и блогер Татарский. Обложка © Telegram / Владлен Татарский

В Главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу подтвердили гибель военкора Владлена Татарского после взрыва в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной. В ведомстве также сообщили, что число пострадавших увеличилось до 16.

"2 апреля 2023 года в 18:13 в полицию Василеостровского района поступила информация о том, что в кафе на Университетской набережной, дом 25 произошёл взрыв. В результате инцидента один человек погиб, им оказался военный корреспондент Владлен Татарский. 16 человек пострадало", — говорится в сообщении.

Руководство и группа сотрудников ГУУР МВД РФ выехали на место происшествия. В настоящее время там уже работают сотрудники петербургской полиции и экстренные службы.

Опубликовано фото девушки, которая может стоять за убийством военкора Татарского

Опубликовано фото девушки, которая может стоять за убийством военкора Татарского

Напомним, вечером 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Петербурге прогремел взрыв. Там проходил творческий вечер известного блогера и военкора Владлена Татарского. В результате взрыва он погиб. По данным телеграм-канала SHOT, бомбу на встречу с военкором могла принести девушка.

Наталья Исакова
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