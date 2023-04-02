МВД подтвердило гибель военкора Татарского после взрыва в кафе в Санкт-Петербурге

В Главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу подтвердили гибель военкора Владлена Татарского после взрыва в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной. В ведомстве также сообщили, что число пострадавших увеличилось до 16.

"2 апреля 2023 года в 18:13 в полицию Василеостровского района поступила информация о том, что в кафе на Университетской набережной, дом 25 произошёл взрыв. В результате инцидента один человек погиб, им оказался военный корреспондент Владлен Татарский. 16 человек пострадало", — говорится в сообщении.