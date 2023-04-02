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2 апреля, 16:37

Опубликовано фото девушки, которая может стоять за убийством военкора Татарского

SHOT публикует фото подозреваемой в подрыве кафе в Петербурге

<p>Фото подозреваемой в подрыве кафе в Петербурге. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/49757" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Фото подозреваемой в подрыве кафе в Петербурге. Фото © SHOT

Телеграм-канал SHOT опубликовал фото девушки, которая могла пронести бомбу на встречу с военным корреспондентом Владленом Татарским в петербургское кафе.

По предварительным данным, подозреваемая была среди участников патриотического вечера и принесла самодельное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами.

Мощность взорванного в Петербурге СВУ – более 200 граммов тротила, внутри были поражающие элементы

Мощность взорванного в Петербурге СВУ – более 200 граммов тротила, внутри были поражающие элементы

Напомним, сегодня вечером в кафе "Стрит-бар" в Петербурге прогремел взрыв. Там проходил творческий вечер известного блогера и военкора Владлена Татарского. В результате взрыва он погиб. Также пострадало более 10 человек. По данным телеграм-канала SHOT, бомбу на встречу с военкором могла принести девушка.

Александра Вишнякова
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