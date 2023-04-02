Опубликовано фото девушки, которая может стоять за убийством военкора Татарского
SHOT публикует фото подозреваемой в подрыве кафе в Петербурге
Фото подозреваемой в подрыве кафе в Петербурге. Фото © SHOT
Телеграм-канал SHOT опубликовал фото девушки, которая могла пронести бомбу на встречу с военным корреспондентом Владленом Татарским в петербургское кафе.
По предварительным данным, подозреваемая была среди участников патриотического вечера и принесла самодельное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами.
Напомним, сегодня вечером в кафе "Стрит-бар" в Петербурге прогремел взрыв. Там проходил творческий вечер известного блогера и военкора Владлена Татарского. В результате взрыва он погиб. Также пострадало более 10 человек. По данным телеграм-канала SHOT, бомбу на встречу с военкором могла принести девушка.