В результате взрыва в кафе в Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

В результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Смерть подтвердили министр молодёжной политики ДНР Кирилл Макаров, источники ТАСС и РИА "Новости", а также телеграм-канал "Военкоры Русской весны".

Последствия взрыва в кафе в Петербурге. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала SHOT, бомбу на встречу с военкором могла принести девушка.