В результате взрыва в кафе в Петербурге погиб военкор Владлен Татарский
В результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Смерть подтвердили министр молодёжной политики ДНР Кирилл Макаров, источники ТАСС и РИА "Новости", а также телеграм-канал "Военкоры Русской весны".
Последствия взрыва в кафе в Петербурге. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала SHOT, бомбу на встречу с военкором могла принести девушка.
Ранее Лайф писал, что в Петербурге прогремел взрыв в кафе, где проходил творческий вечер военкора Татарского. Весь тротуар около кафе был усыпан осколками.
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