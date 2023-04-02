Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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2 апреля, 16:09
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В результате взрыва в кафе в Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

В результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Смерть подтвердили министр молодёжной политики ДНР Кирилл Макаров, источники ТАСС и РИА "Новости", а также телеграм-канал "Военкоры Русской весны".

Последствия взрыва в кафе в Петербурге. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала SHOT, бомбу на встречу с военкором могла принести девушка.

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Ранее Лайф писал, что в Петербурге прогремел взрыв в кафе, где проходил творческий вечер военкора Татарского. Весь тротуар около кафе был усыпан осколками.

Обложка ©

VK / Владлен Татарский

Никита Осипов
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