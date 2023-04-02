В Петербурге прогремел взрыв в кафе, где проходил творческий вечер военкора Татарского

В кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошёл взрыв. Видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал SHOT. На кадрах видно, что весь тротуар усыпан осколками.

ТАСС уточняет, что всё случилось в кафе "Стрит-бар". Один человек погиб, шесть пострадали. По некоторым данным, в момент инцидента в заведении проходил творческий вечер, где выступал военкор Владлен Татарский. О его состоянии пока ничего не известно.