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2 апреля, 15:56
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В Петербурге прогремел взрыв в кафе, где проходил творческий вечер военкора Татарского

В кафе на Университетской набережной в Петербурге произошёл взрыв

В кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошёл взрыв. Видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал SHOT. На кадрах видно, что весь тротуар усыпан осколками.

В кафе на Университетской набережной в Петербурге произошёл взрыв. Видео © Telegram / SHOT

ТАСС уточняет, что всё случилось в кафе "Стрит-бар". Один человек погиб, шесть пострадали. По некоторым данным, в момент инцидента в заведении проходил творческий вечер, где выступал военкор Владлен Татарский. О его состоянии пока ничего не известно.

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Обложка ©

t.me / SHOT

Никита Осипов
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