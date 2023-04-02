На территории пилорамы под Красноярском произошёл мощный пожар

В Емельяновском районе Красноярского края горят отходы лесопиления на территории пилорамы. Площадь пожара составляет несколько тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

"Емельяновский район, населённый пункт Шуваево, поступило сообщение о возгорании отходов лесопиления на промышленной площадке пилорамы... Площадь пожара составляет 5000 квадратных метров", — заявили в ведомстве.







Там также добавили, что в результате возгорания никто не пострадал, угрозы населённому пункту нет. В тушении пожара задействованы 33 человека и 15 единиц техники.