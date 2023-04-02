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2 апреля, 11:49

На территории пилорамы под Красноярском произошёл мощный пожар

<p>Мощный пожар на территории пилорамы. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mchskrsk/1983" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mchskrsk</a></p>

Мощный пожар на территории пилорамы. Обложка © t.me / mchskrsk

В Емельяновском районе Красноярского края горят отходы лесопиления на территории пилорамы. Площадь пожара составляет несколько тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

"Емельяновский район, населённый пункт Шуваево, поступило сообщение о возгорании отходов лесопиления на промышленной площадке пилорамы... Площадь пожара составляет 5000 квадратных метров", — заявили в ведомстве.

  • Мощный пожар на территории пилорамы. Фото © t.me / mchskrsk
    Мощный пожар на территории пилорамы. Фото © t.me / mchskrsk
  • Мощный пожар на территории пилорамы. Фото © t.me / mchskrsk
    Мощный пожар на территории пилорамы. Фото © t.me / mchskrsk
  • Мощный пожар на территории пилорамы. Фото © t.me / mchskrsk
    Мощный пожар на территории пилорамы. Фото © t.me / mchskrsk

Мощный пожар на территории пилорамы. Фото © t.me / mchskrsk

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Там также добавили, что в результате возгорания никто не пострадал, угрозы населённому пункту нет. В тушении пожара задействованы 33 человека и 15 единиц техники.

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Иван Косицын
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