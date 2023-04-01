Пожар на птицефабрике в Брянской области полностью ликвидирован

Пожар на птицефабрике в селе Уручье Брянской области полностью ликвидирован. Об этом заявили в региональном главке МЧС РФ.

"В 19:37 полная ликвидация пожара. На тушении работали шесть ручных стволов и четыре звена газодымозащитной службы", — сказано в сообщении ведомства.