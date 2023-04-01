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1 апреля, 18:08

Пожар на птицефабрике в Брянской области полностью ликвидирован

Пожар на птицефабрике в селе Уручье Брянской области полностью ликвидирован. Об этом заявили в региональном главке МЧС РФ.

"В 19:37 полная ликвидация пожара. На тушении работали шесть ручных стволов и четыре звена газодымозащитной службы", — сказано в сообщении ведомства.

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Лайф напоминает, что днём 1 апреля загорелось одно из строений на территории птицеводческого предприятия "Мираторга". В соцсетях появились видео с последствиями возгорания. В 17:22 открытое горение было ликвидировано. В результате пожара погиб слесарь.

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LIFE

Никита Осипов
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