Пожар на птицефабрике в Брянской области полностью ликвидирован
Пожар на птицефабрике в селе Уручье Брянской области полностью ликвидирован. Об этом заявили в региональном главке МЧС РФ.
"В 19:37 полная ликвидация пожара. На тушении работали шесть ручных стволов и четыре звена газодымозащитной службы", — сказано в сообщении ведомства.
Лайф напоминает, что днём 1 апреля загорелось одно из строений на территории птицеводческого предприятия "Мираторга". В соцсетях появились видео с последствиями возгорания. В 17:22 открытое горение было ликвидировано. В результате пожара погиб слесарь.
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LIFE