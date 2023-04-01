В Брянской области загорелось строение на территории птицефабрики
В селе Уручье Брянской области загорелась птицефабрика. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT. В соцсетях появились видео с последствиями возгорания.
Птицефабрика загорелась в Брянской области. Видео © VK / Максим Хакин
На кадрах видно, что огромные клубы дыма поднялись над фабрикой, они распространились на сотни метров. Загорелось одно из строений на территории птицеводческого предприятия "Мираторга". Сейчас там работают сотрудники МЧС. Пока нет данных о пострадавших и погибших.
Ранее мощный пожар вспыхнул после взрыва на газопроводе в Свердловской области. Это произошло 29 января. Загорелся магистральный газопровод Ямбург – Елец 1.
VK / Максим Хакин