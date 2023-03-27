Пожар в шестиэтажке в Шмитовском проезде в центре Москвы полностью потушен

В Шмитовском проезде в центре Москвы ликвидирован пожар в шестиэтажном жилом доме. Площадь возгорания там достигла 170 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС РФ по Москве.

Последствия пожара в доме в центре Москвы. Видео © LIFE

"В 18:33 пожар полностью ликвидирован на площади 170 квадратных метров", — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что возгорание произошло на четвёртом этаже шестиэтажного дома. В общей сложности из здания спасли девять человек, двое из них дети. В результате ЧП пострадал один человек.