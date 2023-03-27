Пожар в шестиэтажке в Шмитовском проезде в центре Москвы полностью потушен
В Шмитовском проезде в центре Москвы ликвидирован пожар в шестиэтажном жилом доме. Площадь возгорания там достигла 170 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС РФ по Москве.
Последствия пожара в доме в центре Москвы. Видео © LIFE
"В 18:33 пожар полностью ликвидирован на площади 170 квадратных метров", — говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что возгорание произошло на четвёртом этаже шестиэтажного дома. В общей сложности из здания спасли девять человек, двое из них дети. В результате ЧП пострадал один человек.
Как уже сообщал Лайф, пожар произошёл в доме по адресу Шмитовский проезд, 11А. Огнём были охвачены квартира на четвёртом этаже и прилегающие лестничные клетки. Спасатели эвакуировали местных жителей с помощью ручных лестниц.
LIFE