Пожар произошёл в жилом доме на Шмитовском проезде в центре Москвы

В одном из домов на Шмитовском проезде в центре Москвы загорелась квартира. По данным Лайфа, пожар произошёл на четвёртом этаже. При этом есть угроза распространения огня на пятый этаж и чердак.

Пожар в одном из домов на Шмитовском проезде в центре Москвы. Видео © Telegram / ЧП / Москва

Местных жителей эвакуируют с помощью ручных лестниц. По данным МЧС, на данный момент спасено девять человек. Также уточняется, что открытое горение ликвидировано, пожар локализован. Предварительно, по данным Лайфа, от огня и густого дыма пострадал один житель дома, его госпитализировали.