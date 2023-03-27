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27 марта, 14:56

Пожар произошёл в жилом доме на Шмитовском проезде в центре Москвы

<p>Пожар в одном из домов на Шмитовском проезде в центре Москвы. Обложка © LIFE</p>

Пожар в одном из домов на Шмитовском проезде в центре Москвы. Обложка © LIFE

В одном из домов на Шмитовском проезде в центре Москвы загорелась квартира. По данным Лайфа, пожар произошёл на четвёртом этаже. При этом есть угроза распространения огня на пятый этаж и чердак.

Пожар в одном из домов на Шмитовском проезде в центре Москвы. Видео © Telegram / ЧП / Москва

Местных жителей эвакуируют с помощью ручных лестниц. По данным МЧС, на данный момент спасено девять человек. Также уточняется, что открытое горение ликвидировано, пожар локализован. Предварительно, по данным Лайфа, от огня и густого дыма пострадал один житель дома, его госпитализировали.

Загадочное чёрное кольцо из дыма сняли в небе над Москвой

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Ранее Лайф писал, что в Москве при пожаре в переулке Васнецова спасено восемь человек. Обошлось без пострадавших.

Никита Осипов
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