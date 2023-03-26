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26 марта, 02:26

В центре Москвы из горящего дома спасли восемь человек

В Москве при пожаре в переулке Васнецова спасено 8 человек

Сегодня в 04:07 в московский главк МЧС РФ поступило сообщение о пожаре в переулке Васнецова, что в центре столицы. Возгорание произошло в квартире на шестом этаже 12-этажного жилого дома. Как сообщили Лайфу в пресс-службе ведомства, площадь пожара составила около 25 квадратных метров, обошлось без пострадавших.

"Пожарно-спасательными подразделениями с седьмого этажа спасено шесть человек, из них один ребёнок", — рассказали в ГУ МЧС РФ по Москве.

Ещё два человека спасены из горящей квартиры, их передали медикам для обследования. В 04:51 пожар был локализован.

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Ранее Лайф писал, что в Омске масштабный пожар охватил склад с пластиком. Его площадь составила 2,8 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, там тоже обошлось без пострадавших.

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ГУ МЧС РФ по Москве

Арина Родионова
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