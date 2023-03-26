В центре Москвы из горящего дома спасли восемь человек
В Москве при пожаре в переулке Васнецова спасено 8 человек
Сегодня в 04:07 в московский главк МЧС РФ поступило сообщение о пожаре в переулке Васнецова, что в центре столицы. Возгорание произошло в квартире на шестом этаже 12-этажного жилого дома. Как сообщили Лайфу в пресс-службе ведомства, площадь пожара составила около 25 квадратных метров, обошлось без пострадавших.
"Пожарно-спасательными подразделениями с седьмого этажа спасено шесть человек, из них один ребёнок", — рассказали в ГУ МЧС РФ по Москве.
Ещё два человека спасены из горящей квартиры, их передали медикам для обследования. В 04:51 пожар был локализован.
Ранее Лайф писал, что в Омске масштабный пожар охватил склад с пластиком. Его площадь составила 2,8 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, там тоже обошлось без пострадавших.
ГУ МЧС РФ по Москве