В Омске масштабный пожар охватил склад с пластиком

В Омске на улице Доковской пожар площадью 2,8 тысячи квадратных метров охватил склад, на котором хранится пластиковая продукция. По предварительным данным, пострадавших нет.

Пожар в Омске. Фото © МЧС РФ

В 01:04 (22:04 мск. — Прим. ред.) 26.03.2023 г. поступило сообщение о пожаре в производственном здании в Советском округе города Омска. В 01:35 объявлен повышенный ранг пожара", — говорится в сообщении на сайте областного главка МЧС РФ.

К тушению от МЧС привлечено 55 человек и 13 единиц техники.