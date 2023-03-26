В Омске масштабный пожар охватил склад с пластиком
Пожар в Омске. Фото © МЧС РФ
В Омске на улице Доковской пожар площадью 2,8 тысячи квадратных метров охватил склад, на котором хранится пластиковая продукция. По предварительным данным, пострадавших нет.
Пожар в Омске. Фото © МЧС РФ
В 01:04 (22:04 мск. — Прим. ред.) 26.03.2023 г. поступило сообщение о пожаре в производственном здании в Советском округе города Омска. В 01:35 объявлен повышенный ранг пожара", — говорится в сообщении на сайте областного главка МЧС РФ.
К тушению от МЧС привлечено 55 человек и 13 единиц техники.
Как рассказывал Лайф, в Ростовской области 25 марта загорелся склад с целлюлозной продукцией. Огнём было охвачено два металлических ангара на площади 1,2 тысячи квадратов. На борьбу с огнём ушло несколько часов.