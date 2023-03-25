В Ростовской области полностью потушили пожар на складе целлюлозной продукции
В Ростовской области полностью ликвидировали пожар на складе целлюлозной продукции. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.
По информации ведомства, полная ликвидация пожара была объявлена в 17:00. Двумя часами ранее было ликвидировано открытое горение. Размер причинённого ущерба в результате случившегося на данный момент не уточняется. Также нет информации о причинах возгорания.
Напомним, в городе Аксае Ростовской области 25 марта загорелся склад с целлюлозной продукцией. Огнём были охвачены металлических ангара на площади 1,2 тысячи квадратов. Пламя тушили 79 человек, в том числе от МЧС 52 человека. По факту случившегося прокуратура организовала проверку.
ГУ МЧС России по Ростовской области