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25 марта, 14:50

В Ростовской области полностью потушили пожар на складе целлюлозной продукции

В Ростовской области полностью ликвидировали пожар на складе целлюлозной продукции. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.

По информации ведомства, полная ликвидация пожара была объявлена в 17:00. Двумя часами ранее было ликвидировано открытое горение. Размер причинённого ущерба в результате случившегося на данный момент не уточняется. Также нет информации о причинах возгорания.

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Напомним, в городе Аксае Ростовской области 25 марта загорелся склад с целлюлозной продукцией. Огнём были охвачены металлических ангара на площади 1,2 тысячи квадратов. Пламя тушили 79 человек, в том числе от МЧС 52 человека. По факту случившегося прокуратура организовала проверку.

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ГУ МЧС России по Ростовской области

Илья Суриков
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