В Ростовской области полностью потушили пожар на складе целлюлозной продукции

В Ростовской области полностью ликвидировали пожар на складе целлюлозной продукции. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.

По информации ведомства, полная ликвидация пожара была объявлена в 17:00. Двумя часами ранее было ликвидировано открытое горение. Размер причинённого ущерба в результате случившегося на данный момент не уточняется. Также нет информации о причинах возгорания.