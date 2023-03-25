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25 марта, 09:55

Прокуратура начала проверку по факту крупного пожара на складе в Ростовской области

Прокуратура инициировала проведение проверки по факту крупного пожара на складе с целлюлозной продукцией в городе Аксай Ростовской области. Об этом журналистам сообщил представитель надзорного ведомства.

Прокуратура начала проверку после крупного пожара на складе в Ростовской области. Видео © Telegram / ГУ МЧС России по Ростовской области

"Прокуратурой организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования" — отметил представитель прокуратуры.

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Напомним, о пожаре на складе с целлюлозной продукцией в Аксае стало известно утром 25 марта. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратов. Пожару был присвоен третий ранг сложности.

Обложка ©

Telegram / ГУ МЧС России по Ростовской области

Артур Белкин
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