Прокуратура начала проверку по факту крупного пожара на складе в Ростовской области

Прокуратура инициировала проведение проверки по факту крупного пожара на складе с целлюлозной продукцией в городе Аксай Ростовской области. Об этом журналистам сообщил представитель надзорного ведомства.

Прокуратура начала проверку после крупного пожара на складе в Ростовской области. Видео © Telegram / ГУ МЧС России по Ростовской области

"Прокуратурой организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования" — отметил представитель прокуратуры.