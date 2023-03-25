Склад с целлюлозной продукцией загорелся в Ростовской области
Склад с целлюлозой горит на площади 1,2 тысячи квадратов в Ростовской области
В городе Аксае Ростовской области загорелся склад с целлюлозной продукцией. Об этом сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону.
Пожар на складе под Ростовом. Видео © VK / Ростов ВКурсе — новости Ростова-на-Дону
"В 10:25 мск поступило сообщение о загорании металлического склада с целлюлозной продукцией по адресу город Аксай, Новочеркасское шоссе, 2", — сказал он.
Как сообщила пресс-служба МЧС, горят два металлических ангара на площади 1,2 тысячи квадратов. Пожару присвоен второй ранг сложности. В настоящий момент огонь тушат 40 человек и 13 единиц техники.
Ранее взрыв прогремел на шоколадной фабрике в Пенсильвании, из-за чего пострадало шесть человек. Вместе с тем позднее выяснилось о двух погибших. Причина произошедшего пока устанавливается. От взрыва здание фабрики обрушилось, повредив соседнее строение.