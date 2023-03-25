Неизвестный обстрелял петардами здание Администрации Подольска
Неизвестный обстрелял петардами здание Администрации Подольска в Московской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Пожар в здании Администрации Подольска после обстрела. Видео © Telegram / SHOT
Злоумышленник закидал здание петардами "Корсар-6" и ещё одной "Римской свечой". Пиротехника попала в доску почёта, из-за чего повредились две фотографии. После этих злодеяний неизвестный скрылся. Прибывшие на место полицейские обнаружили и изъяли использованные петарды. Сейчас правоохранители ищут нарушителя.
Ранее в Саратове задержали устроивших диверсию на ж/д путях, причём один из ответственных за преступление уже был ранее судим. Они подожгли два релейных шкафа. Огонь заметил машинист локомотива. Оборудование оказалось сильно повреждено, из-за чего индикаторы стали передавать ложную информацию о сходе подвижного состава.
Telegram / SHOT