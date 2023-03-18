Отсидевший 17 лет убийца устроил диверсию на ж/д путях в Саратове

В Саратове задержали двух диверсантов, один из которых оказался бывалым уголовником. Как пишет SHOT, два горящих релейных шкафа заметил машинист локомотива, проезжавший перегон Зоринский – Трофимовский-2. Оборудование оказалось сильно повреждено, из-за чего индикаторы стали передавать ложную информацию о сходе подвижного состава. Однако дежурный не растерялся и стал регулировать движение по радиосвязи, из-за чего задержек удалось избежать.

Как выяснили полицейские, поджигатели подобрались к путям со стороны леса, а после содеянного уехали на автомобиле в торговый центр "Happy Молл". Уже через несколько часов 56-летний Самвел Погосян и 42-летний Алексей Кочетков были задержаны. У последнего, как оказалось, за спиной три судимости: угон машины, причинение тяжкого вреда здоровью и убийство, за которое он был осуждён в 2002 году на 17 лет.

Диверсанты дали признательные показания, сейчас правоохранители выясняют их мотивы. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение чужого имущества", по которой им грозит до пяти лет колонии.