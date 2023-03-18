Диверсанты не смогли взломать релейный шкаф и подожгли его на ж/д путях в Петербурге

В Санкт-Петербурге неизвестные подожгли релейный шкаф на железнодорожных путях рядом с заправкой. Как пишет телеграм-канал SHOT, горящий предмет заметил машинист идущей электрички.

По данным канала, вчера вечером машинист увидел полыхающий предмет на ж/д путях и успел вовремя среагировать: это и был релейный шкаф, который подожгли диверсанты. Он находился на территории питерского района Горелово, всего в 350 метрах от заправки. Мужчина оперативно сообщил о происшествии дежурному, после чего на место были вызваны экстренные службы.

Как стало известно после тушения, шкаф пытались взломать, но не смогли. Преступники только немного погнули корпус, и поэтому обгорел он только снаружи. Оборудование внутри не пострадало. Происшествие не повлияло на график движения поездов, сейчас в ситуации разбирается полиция.