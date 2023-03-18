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18 марта, 07:50

Диверсанты не смогли взломать релейный шкаф и подожгли его на ж/д путях в Петербурге

Машинист электрички нашёл на ж/д путях рядом с АЗС в Петербурге горящий релейный шкаф

В Санкт-Петербурге неизвестные подожгли релейный шкаф на железнодорожных путях рядом с заправкой. Как пишет телеграм-канал SHOT, горящий предмет заметил машинист идущей электрички.

По данным канала, вчера вечером машинист увидел полыхающий предмет на ж/д путях и успел вовремя среагировать: это и был релейный шкаф, который подожгли диверсанты. Он находился на территории питерского района Горелово, всего в 350 метрах от заправки. Мужчина оперативно сообщил о происшествии дежурному, после чего на место были вызваны экстренные службы.

Как стало известно после тушения, шкаф пытались взломать, но не смогли. Преступники только немного погнули корпус, и поэтому обгорел он только снаружи. Оборудование внутри не пострадало. Происшествие не повлияло на график движения поездов, сейчас в ситуации разбирается полиция.

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Ранее Лайф писал, что на железнодорожных путях станции Уссурийск-2 в Приморском крае обнаружили самодельное взрывное устройство. Оно представляло собой связку странных цилиндров, состоящих из неизвестного вещества, перемотанную бечёвкой и накрытую тканью.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова
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