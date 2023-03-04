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4 марта, 11:44
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Ж/д состав с военной техникой пытались подорвать в Приморье

Неизвестные заминировали ж/д пути в Приморье перед транспортировкой техники ВС России

На железнодорожных путях станции Уссурийск-2 в Приморском крае обнаружили самодельное взрывное устройство. Как стало известно SHOT, оно представляло собой связку странных цилиндров, состоящих из неизвестного вещества, перемотанную бечёвкой и накрытую тканью.

В связке оказалось почти полтора килограмма бездымного трубчатого пороха. Вещество используется при снаряжении боеприпасов для ствольной артиллерии и способно взрываться от любого детонатора. За четыре дня до обнаружения СВУ на этой станции формировался состав, перевозящий военную технику Российской армии.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывных устройств.

ФСБ задержала жителя Свердловской области, планировавшего диверсию на ж/д путях

ФСБ задержала жителя Свердловской области, планировавшего диверсию на ж/д путях

Ранее Лайф писал, что сотрудники ФСБ задержали диверсанта, который планировал подорвать железнодорожные пути. Силовикам удалось поймать его с поличным. Злоумышленником оказался житель Нижневартовска.

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ТАСС / Минобороны РФ

Андрей Бражников
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