Ж/д состав с военной техникой пытались подорвать в Приморье

На железнодорожных путях станции Уссурийск-2 в Приморском крае обнаружили самодельное взрывное устройство. Как стало известно SHOT, оно представляло собой связку странных цилиндров, состоящих из неизвестного вещества, перемотанную бечёвкой и накрытую тканью.

В связке оказалось почти полтора килограмма бездымного трубчатого пороха. Вещество используется при снаряжении боеприпасов для ствольной артиллерии и способно взрываться от любого детонатора. За четыре дня до обнаружения СВУ на этой станции формировался состав, перевозящий военную технику Российской армии.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывных устройств.