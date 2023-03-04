Ж/д состав с военной техникой пытались подорвать в Приморье
Неизвестные заминировали ж/д пути в Приморье перед транспортировкой техники ВС России
На железнодорожных путях станции Уссурийск-2 в Приморском крае обнаружили самодельное взрывное устройство. Как стало известно SHOT, оно представляло собой связку странных цилиндров, состоящих из неизвестного вещества, перемотанную бечёвкой и накрытую тканью.
В связке оказалось почти полтора килограмма бездымного трубчатого пороха. Вещество используется при снаряжении боеприпасов для ствольной артиллерии и способно взрываться от любого детонатора. За четыре дня до обнаружения СВУ на этой станции формировался состав, перевозящий военную технику Российской армии.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывных устройств.
Ранее Лайф писал, что сотрудники ФСБ задержали диверсанта, который планировал подорвать железнодорожные пути. Силовикам удалось поймать его с поличным. Злоумышленником оказался житель Нижневартовска.
ТАСС / Минобороны РФ