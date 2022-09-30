ФСБ задержала жителя Свердловской области, планировавшего диверсию на ж/д путях

В Свердловской области задержан местный житель, подозреваемый в подготовке диверсии. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ. В настоящий момент с задержанным проводятся необходимые следственные действия.

Диверсию задержанный планировал на перегоне железной дороги в Свердловской области, где он даже успел установить устройство, которое могло привести к сходу подвижного состава с пути. В ФСБ добавили, что помощь в поиске и задержании оказали коллеги из МВД.