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30 сентября, 08:53

Лукашенко предрёк "эпопею обвинений" России в диверсии на "Северных потоках"

Уже совсем скоро Запад начнёт заваливать Россию обвинениями в диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Такое развитие событий предрёк президент Белоруссии Александр Лукашенко, подчеркнув, что это начнётся с наступлением холодов в странах Европы, которые зависят от российского газа.

"На Балтике взорвали газопровод. Скоро начнётся эпопея обвинения России, что это Россия его взорвала — свой газопровод — чтобы не поставлять газ Европе. Когда Европа начнёт замерзать, начнут говорить людям там, в Европе, что это Россия виновата", — цитирует слова белорусского лидера БелТА.

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Напомним, в ночь перед аварией на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" портал отслеживания авиаперелётов Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Девятичасовой полёт был замечен примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм. Рядом с ним и произошли утечки газа. Президент России Владимир Путин назвал эти ЧП актом международного терроризма.

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Kremlin.ru

Максим Плетнёв

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