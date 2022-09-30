Евро на Мосбирже упал до уровня 2014 года

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 52 рублей, что произошло впервые с 2014 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Резкое падение произошло около 11:04 мск, когда европейская валюта потеряла 6,9%, став стоить 51,71 руб. Спустя несколько минут курс евро замедлил падение до 52,1 руб. (–6,2%).

В то же время курс доллара опустился ниже 56 рублей впервые с 21 июля. К 11:35 американская валюта укрепилась в цене и находится на уровне 56,2 руб.