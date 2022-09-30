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30 сентября, 08:42

Евро на Мосбирже упал до уровня 2014 года

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 52 рублей впервые с 2014 года

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 52 рублей, что произошло впервые с 2014 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Резкое падение произошло около 11:04 мск, когда европейская валюта потеряла 6,9%, став стоить 51,71 руб. Спустя несколько минут курс евро замедлил падение до 52,1 руб. (–6,2%).

В то же время курс доллара опустился ниже 56 рублей впервые с 21 июля. К 11:35 американская валюта укрепилась в цене и находится на уровне 56,2 руб.

Цена нефти марки Brent упала ниже 84 долларов впервые с 14 января

Цена нефти марки Brent упала ниже 84 долларов впервые с 14 января

Ранее аналитик Владислав Антонов предрёк ослабление рубля к концу 2022 года. При этом он отметил, что на фоне геоэкономической напряжённости и высокой токсичности валют недружественных стран российская валюта стала сильнейшей в мире.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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