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30 сентября, 08:34

"Северные потоки" подорвали двумя взрывами мощностью 500 кг тротила каждый

WSJ: На "Северных потоках" было два взрыва мощностью 500 кг тротила каждый

<p>Обложка © <a href="https://www.kustbevakningen.se/fler-nyheter/kustbevakningens-roll-i-anslutning-till-de-lackande-gasledningarna/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> Береговой охраны Швеции</p>

Обложка © Сайт Береговой охраны Швеции

Трубы "Северных потоков" были повреждены взрывами, мощность каждого из которых составила около 500 килограммов тротила. Об этом заявили датские чиновники на встрече НАТО, пишет газета Wall Street Journal.

"На встрече НАТО в среду вечером датские чиновники заявили, что трубопроводы были повреждены в результате двух взрывов в понедельник, каждый из которых был мощностью около 1100 фунтов (около 500 килограммов) тротила", — сказано в записи издания.

При этом, по данным газеты, ссылающейся на неназванных высокопоставленных чиновников, западные страны практически уверены, что за происшествиями стоит Россия, но в ходе встречи участники не стали публично упоминать о подозрениях без дополнительных доказательств.

СВР указала на западный след в теракте на "Северных потоках"

СВР указала на западный след в теракте на "Северных потоках"

Напомним, в ночь перед аварией на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" портал отслеживания авиаперелётов Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Девятичасовой полёт был замечен примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм. Рядом с ним и произошли утечки газа. Президент России Владимир Путин назвал эти ЧП актом международного терроризма.

Артур Лапсаков

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