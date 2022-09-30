"Северные потоки" подорвали двумя взрывами мощностью 500 кг тротила каждый

Трубы "Северных потоков" были повреждены взрывами, мощность каждого из которых составила около 500 килограммов тротила. Об этом заявили датские чиновники на встрече НАТО, пишет газета Wall Street Journal.

"На встрече НАТО в среду вечером датские чиновники заявили, что трубопроводы были повреждены в результате двух взрывов в понедельник, каждый из которых был мощностью около 1100 фунтов (около 500 килограммов) тротила", — сказано в записи издания.

При этом, по данным газеты, ссылающейся на неназванных высокопоставленных чиновников, западные страны практически уверены, что за происшествиями стоит Россия, но в ходе встречи участники не стали публично упоминать о подозрениях без дополнительных доказательств.