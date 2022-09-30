Достижение мира на Украине зависит от желания европейцев, заявил Лукашенко

Мира на Украине можно достичь за несколько дней при желании европейцев. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты послов зарубежных стран.

"Если европейцы искренне этого хотят, мира можно достичь в течение нескольких дней", — приводит его слова БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что украинский конфликт является прямым следствием стратегических интриг и величайшей глупости прежде всего западных политиков. При этом он призвал европейцев одуматься и сделать всё для того, чтобы на земле был мир.