Лукашенко заверил Путина на своём опыте, что бегущие за рубеж уклонисты попросятся обратно

Все бегущие за рубеж от частичной мобилизации россияне позже сами попросятся обратно. Об этом сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, приведя в пример ситуацию в республике в 2020 году.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал не обращать внимания на беглецов от частичной мобилизации. Видео © LIFE

"Я наблюдаю: у нас там мобилизацией пугают, здесь кто-то побежал за границу. Ну, слушайте, у России 25 миллионов — мобилизационный ресурс. Пусть убежало 30 тысяч, ну, 50 тысяч, а они, что, нашими бы людьми были, если бы остались?" — пояснил глава республики.