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26 сентября, 08:00

В Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин встретился в Сочи с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Там началась официальная часть переговоров политиков, пишет телеграм-канал "Пул Первого".

  • Встреча президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Фото © Telegram / Пул Первого
    Встреча президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Фото © Telegram / Пул Первого
  • Встреча президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Фото © Telegram / Пул Первого
    Встреча президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Фото © Telegram / Пул Первого

Встреча президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Фото © Telegram / Пул Первого

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"Первый с рабочим визитом в России. <...> Официальная часть только что началась," — говорится в сообщении.

Лукашенко признался, что уже "наелся" президентством

Лукашенко признался, что уже "наелся" президентством

Ранее президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко, который 30 августа отпраздновал 68-летие. Также в ходе разговора политики обсудили актуальную повестку дня.

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Telegram / Пул Первого

Николь Вербер

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