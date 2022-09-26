В Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко
Президент России Владимир Путин встретился в Сочи с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Там началась официальная часть переговоров политиков, пишет телеграм-канал "Пул Первого".
"Первый с рабочим визитом в России. <...> Официальная часть только что началась," — говорится в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко, который 30 августа отпраздновал 68-летие. Также в ходе разговора политики обсудили актуальную повестку дня.
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