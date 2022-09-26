В Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин встретился в Сочи с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Там началась официальная часть переговоров политиков, пишет телеграм-канал "Пул Первого".





"Первый с рабочим визитом в России. <...> Официальная часть только что началась," — говорится в сообщении.