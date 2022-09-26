Жители Приамурья бросились в загсы на фоне частичной мобилизации

В Амурской области частичная мобилизация привела к росту числа желающих узаконить свои отношения, за три дня в регионе зарегистрировано 682 брака, что превысило аналогичный показатель за август. Об этом сообщили в областном управлении ЗАГС.

"В связи с объявлением о частичной мобилизации Управление ЗАГС Амурской области информирует о том, что органы ЗАГС области для оперативного оформления государственной регистрации заключения брака готовы осуществить государственную регистрацию брака в любой день", — указано в тексте.

Там отмечается, что все загсы области работают в усиленном режиме без выходных и до последнего посетителя, а основанием для срочной регистрации брака может быть повестка, мобилизационное предписание, свидетельство о рождении совместных детей, справка о беременности.

По словам сотрудников загсов, традиционно число узаконивающих свои отношения пар не превышало 80–90 в день, при этом на август приходился всплеск свадеб. Теперь рекордсменом стал сентябрь. Всего за последние три дня в регионе составлено более 2000 записей актов гражданского состояния, это почти месячная норма, говорится в сообщении.