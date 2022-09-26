Референдумы в Херсонской и Запорожской областях признаны состоявшимися — явка более 50%

Референдумы в Херсонской и Запорожской областях по вхождению в состав России признаны состоявшимися. Как рассказала журналистам председатель избирательной комиссии Херсонщины Марина Захарова, явка превысила 50%. В частности, она подчеркнула, что только за прошедшие сутки на участках в РФ проголосовало 8,6 тысячи избирателей, а с начала референдума — 25 тысяч.

"По данным зарубежной территориальной избирательной комиссии, вчера на участках проголосовали 8603 избирателя, проживающих на территории РФ. Итого мы имеем более 25 тысяч проголосовавших за пределами Херсонской области", — сообщила она.

Референдум признан состоявшимся и в Запорожской области, где в нём приняло участие более половины от общего числа избирателей. По словам председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, такой активности на участках ранее никогда не было.

"Всенародное волеизъявление у нас, по сути, уже состоялось, потому что мы видим, что явка больше 50%. Да, [референдум] однозначно состоялся. Знаете, такой активности на выборах у нас не было никогда вообще", — сказал Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".