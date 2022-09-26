Референдумы в Херсонской и Запорожской областях признаны состоявшимися — явка более 50%
Референдумы в Херсонской и Запорожской областях по вхождению в состав России признаны состоявшимися. Как рассказала журналистам председатель избирательной комиссии Херсонщины Марина Захарова, явка превысила 50%. В частности, она подчеркнула, что только за прошедшие сутки на участках в РФ проголосовало 8,6 тысячи избирателей, а с начала референдума — 25 тысяч.
"По данным зарубежной территориальной избирательной комиссии, вчера на участках проголосовали 8603 избирателя, проживающих на территории РФ. Итого мы имеем более 25 тысяч проголосовавших за пределами Херсонской области", — сообщила она.
Референдум признан состоявшимся и в Запорожской области, где в нём приняло участие более половины от общего числа избирателей. По словам председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, такой активности на участках ранее никогда не было.
"Всенародное волеизъявление у нас, по сути, уже состоялось, потому что мы видим, что явка больше 50%. Да, [референдум] однозначно состоялся. Знаете, такой активности на выборах у нас не было никогда вообще", — сказал Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".
Как сообщал Лайф, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября и продлятся по 27 сентября. Первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых участках и путём адресного обхода, а в последний день откроются избирательные участки. Сделано это для безопасности жителей. Вчера стало известно, что референдумы о вхождении ДНР и ЛНР в состав России признаны состоявшимися. Так, явка участников голосования в Донецкой Народной Республике только за первые два дня превысила 55%.
ТАСС / Донат Сорокин