В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начались референдумы

Голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав России началось в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Старт был дан в 8:00 (совпадает с московским).

Продлится голосование до 27 сентября включительно. Из-за соображений безопасности в первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых территориях и путём адресного обхода жителей.

Избирательные участки в ЛНР, Запорожье и на Херсонщине откроются 27 сентября и будут работать с 8 утра до 16:00. При этом в ДНР они будут открыты с 8 утра до 8 вечера. В этот же день планируется начать подсчёт голосов.

Как рассказывал Лайф, 21 сентября в телеобращении президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, которое они примут на референдуме.