В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начались референдумы
Голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав России началось в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Старт был дан в 8:00 (совпадает с московским).
Продлится голосование до 27 сентября включительно. Из-за соображений безопасности в первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых территориях и путём адресного обхода жителей.
Избирательные участки в ЛНР, Запорожье и на Херсонщине откроются 27 сентября и будут работать с 8 утра до 16:00. При этом в ДНР они будут открыты с 8 утра до 8 вечера. В этот же день планируется начать подсчёт голосов.
Как рассказывал Лайф, 21 сентября в телеобращении президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, которое они примут на референдуме.
Жителям республик предстоит ответить на вопрос, поддерживают ли они "вхождение республики в состав России на правах субъекта РФ". А в Запорожской и Херсонской областях вопрос будет сформулирован так: "Вы за выход области из состава Украины, образование областью самостоятельного государства и вхождение её в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?" Ранее в ЛНР показали готовые бюллетени для предстоящего референдума.
VK / ДНР Онлайн