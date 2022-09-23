Голосование началось: В ДНР, ЛНР, Херсонщине и Запорожье стартуют референдумы
С Камчатки началось голосование на референдумах ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья
На территории России с Камчатки началось голосование на референдуме по вопросу вхождения в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.
На полуострове открылись участки в пунктах временного размещения для беженцев. Об этом рассказали РИА "Новости" в местном избиркоме.
"Четыре дня, с 23 по 26 сентября, голосование будет идти в пунктах временного размещения, 27 сентября — в помещении для голосования, расположенном в здании Камчатского промышленного техникума", — пояснили там.
И в самих ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях голосование будет проходить до 27 сентября включительно. Соответствующие указы были утверждены местными властями 20 сентября.
Как рассказывал Лайф, 21 сентября в телеобращении президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, которое они примут на референдуме.
Жителям республик предстоит ответить на вопрос, поддерживают ли они "вхождение республики в состав России на правах субъекта РФ". А в Запорожской и Херсонской области вопрос будет сформулирован так: "Вы за выход области из состава Украины, образование областью самостоятельного государства и вхождение её в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?" Ранее в ЛНР показали готовые бюллетени для предстоящего референдума.
Агентство "Москва" / Софья Сандурская