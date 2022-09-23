НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 сентября, 23:37

Голосование началось: В ДНР, ЛНР, Херсонщине и Запорожье стартуют референдумы

С Камчатки началось голосование на референдумах ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья

На территории России с Камчатки началось голосование на референдуме по вопросу вхождения в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

На полуострове открылись участки в пунктах временного размещения для беженцев. Об этом рассказали РИА "Новости" в местном избиркоме.

"Четыре дня, с 23 по 26 сентября, голосование будет идти в пунктах временного размещения, 27 сентября — в помещении для голосования, расположенном в здании Камчатского промышленного техникума", — пояснили там.

И в самих ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях голосование будет проходить до 27 сентября включительно. Соответствующие указы были утверждены местными властями 20 сентября.

Как рассказывал Лайф, 21 сентября в телеобращении президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, которое они примут на референдуме.

Вассерман назвал "воссоединением всея Руси" предстоящие референдумы

Вассерман назвал "воссоединением всея Руси" предстоящие референдумы

Жителям республик предстоит ответить на вопрос, поддерживают ли они "вхождение республики в состав России на правах субъекта РФ". А в Запорожской и Херсонской области вопрос будет сформулирован так: "Вы за выход области из состава Украины, образование областью самостоятельного государства и вхождение её в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?" Ранее в ЛНР показали готовые бюллетени для предстоящего референдума.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров