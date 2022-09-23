Голосование началось: В ДНР, ЛНР, Херсонщине и Запорожье стартуют референдумы

На территории России с Камчатки началось голосование на референдуме по вопросу вхождения в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

На полуострове открылись участки в пунктах временного размещения для беженцев. Об этом рассказали РИА "Новости" в местном избиркоме.

"Четыре дня, с 23 по 26 сентября, голосование будет идти в пунктах временного размещения, 27 сентября — в помещении для голосования, расположенном в здании Камчатского промышленного техникума", — пояснили там.

И в самих ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях голосование будет проходить до 27 сентября включительно. Соответствующие указы были утверждены местными властями 20 сентября.

Как рассказывал Лайф, 21 сентября в телеобращении президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, которое они примут на референдуме.