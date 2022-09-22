Проведение референдумов на территории республик Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях положительно отразится на силе России. Соответствующее заявление сделал депутат Госдумы РФ, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.

Вассерман назвал "воссоединением всея Руси" предстоящие референдумы. Видео © Telegram / Lomovka

В беседе с изданием Lomovka он отметил, что впереди у союзных войск ещё много работы, так как существенная часть Незалежной пока ещё не зачищена от националистов. Однако Вассерман не исключает, что по мере продвижения наших военных другие украинские области тоже захотят провести референдумы о присоединении к России.