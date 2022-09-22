Вассерман назвал "воссоединением всея Руси" предстоящие референдумы
Проведение референдумов на территории республик Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях положительно отразится на силе России. Соответствующее заявление сделал депутат Госдумы РФ, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.
Вассерман назвал "воссоединением всея Руси" предстоящие референдумы. Видео © Telegram / Lomovka
В беседе с изданием Lomovka он отметил, что впереди у союзных войск ещё много работы, так как существенная часть Незалежной пока ещё не зачищена от националистов. Однако Вассерман не исключает, что по мере продвижения наших военных другие украинские области тоже захотят провести референдумы о присоединении к России.
"Само воссоединение всея Руси — это, несомненно, хорошо, причём хорошо в первую очередь не для Российской Федерации, а для всей остальной России, которую отделили для того, чтобы экономически разгромить и проглотить по частям", — заключил парламентарий.
Напомним: референдум в ДНР о присоединении к России состоится 23–27 сентября. Аналогичную дату также выбрали и власти Луганской Народной Республики. Кроме того, вслед за республиками о данном решении объявили Херсонская и Запорожская области. Таким образом, регионы одновременно проведут референдумы о вхождении в Россию.
ТАСС / Николай Галкин