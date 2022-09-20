Референдум о присоединении ДНР к России состоится с 23 по 27 сентября
Референдум в ДНР о присоединении к России состоится 23 – 27 сентября, сообщили в Народном совете республики, утвердив соответствующий законопроект.
Глава ДНР Денис Пушилин выступил на заседании парламента. Видео © t.me / t.me/dnronline
"Донбасс возвращается домой! Считаю законопроект своевременным. Прошу депутатов поддержать. Даты референдума — с 23 по 27 сентября", — отметил глава ДНР Денис Пушилин на заседании парламента.
Он также подчеркнул, что голосование будет смешанным — очным и дистанционным — с учётом вопросов безопасности.
Напомним, аналогичные даты для проведения голосования по вопросу вхождения в состав России утвердила Луганская Народная Республика. Там сегодня глава региона Леонид Пасечник подписал документ о референдуме, в котором подчёркивается, что процедура станет реализацией права народов на самоопределение.