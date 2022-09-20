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Регион
Опубликовано 20 сентября 2022, 12:04
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Референдум о присоединении ДНР к России состоится с 23 по 27 сентября

Референдум в ДНР о присоединении к России состоится 23 – 27 сентября, сообщили в Народном совете республики, утвердив соответствующий законопроект.

Глава ДНР Денис Пушилин выступил на заседании парламента. Видео © t.me / t.me/dnronline

"Донбасс возвращается домой! Считаю законопроект своевременным. Прошу депутатов поддержать. Даты референдума — с 23 по 27 сентября", — отметил глава ДНР Денис Пушилин на заседании парламента.

Он также подчеркнул, что голосование будет смешанным — очным и дистанционным — с учётом вопросов безопасности.

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Напомним, аналогичные даты для проведения голосования по вопросу вхождения в состав России утвердила Луганская Народная Республика. Там сегодня глава региона Леонид Пасечник подписал документ о референдуме, в котором подчёркивается, что процедура станет реализацией права народов на самоопределение.

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t.me / dnronline

Татьяна Миссуми
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