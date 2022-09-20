Референдум о присоединении ДНР к России состоится с 23 по 27 сентября

Референдум в ДНР о присоединении к России состоится 23 – 27 сентября, сообщили в Народном совете республики, утвердив соответствующий законопроект.

Глава ДНР Денис Пушилин выступил на заседании парламента. Видео © t.me / t.me/dnronline

"Донбасс возвращается домой! Считаю законопроект своевременным. Прошу депутатов поддержать. Даты референдума — с 23 по 27 сентября", — отметил глава ДНР Денис Пушилин на заседании парламента.