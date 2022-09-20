Путин: Российские вооружения показывают на Украине высокую эффективность
Президент России Владимир Путин доволен эффективностью отечественных вооружений, которые применяются во время специальной военной операции на Украине. Об этом он заявил во вторник на совещании по развитию ОПК (оборонно-промышленного комплекса).
"Применяемое в ходе операции российское оружие показывает высокую эффективность", — сказал глава государства.
Путин напомнил, что на поддержку нынешнего режима в Киеве "фактически брошены все запасы арсеналов НАТО", но даже в этих условиях наши вооружения срабатывают эффективно.
"Особо отмечу тот факт, что наша техника эффективно противостоит западным образцам вооружений", — подчеркнул он.
Ранее во вторник стало известно, что российские средства противовоздушной обороны за время специальной военной операции сбили более двух тысяч украинских беспилотников. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.