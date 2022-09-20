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20 сентября, 11:14

Российская ПВО сбила более двух тысяч украинских беспилотников за время спецоперации

Российские средства противовоздушной обороны за время специальной военной операции сбили более двух тысяч украинских беспилотников. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

При этом только за прошедшие сутки сбито 12 дронов в районах населённых пунктов Петровское, Ханженково, Благовещенка ДНР, Молодёжное, Приозёрное, Музыковка, Зеленовка, Посад-Покровское и Любимовка Херсонской области.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 295 самолётов, 155 вертолётов, 2007 беспилотных летательных аппаратов", уточнил Конашенков.

Российская ПВО сбила украинский Су-25 в Херсонской области

Российская ПВО сбила украинский Су-25 в Херсонской области

Также Конашенков рассказал, что за последние сутки российская артиллерия, авиация и ракетные войска поразили шесть пунктов управления Вооружённых сил Украины.

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Getty Images / Muhammed Enes Yildirim

Александра Вишнякова

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