Су-24 Воздушных сил Украины сбит над территорией ДНР

Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолёт-бомбардировщик Су-24 в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил журналистам на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Новожеланное в ДНР сбит самолёт Су-24 Воздушных сил Украины", — проинформировал он.