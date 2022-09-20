Су-24 Воздушных сил Украины сбит над территорией ДНР
Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолёт-бомбардировщик Су-24 в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил журналистам на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Новожеланное в ДНР сбит самолёт Су-24 Воздушных сил Украины", — проинформировал он.
Ранее Минобороны России показало видео боевой работы экипажей ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28, которые уничтожают живую силу и технику ВСУ. Российские лётчики совершают вылеты в составе смешанных боевых пар, таким образом увеличивая ударный потенциал. А особая тактика позволяет им становиться невидимыми для ВСУ.
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